Необычное ЧП: в Киеве мужчина застрял на остром заборе

В столице на Оболони, на улице Маршала Малиновского 4-б произошло необычное ЧП. В пять часов утра, по словам местных жителей, их разбудил пронзительный крик, доносившийся с улицы.

Как выяснилось, мужчина, пытавшийся перелезть через высокий забор во дворе девятиэтажного жилого дома, напоролся на один из торчащих штырей, который пробил ему насквозь бедро. Выбраться самостоятельно мужчина не смог, поэтому просто висел на заборе и умолял людей о помощи.

Прохожие вызывали спасателей ГСЧС, медиков и полицию. Прибывшие на место спасатели при помощи болгарки вырезали застрявшего мужчину с частью забора в бедре, один из спасателей даже подставил пострадавшему свою спину, чтобы было легче резать. Бедолагу передали в руки медикам.

Ранее, в марте, в Киеве патрульные оказали мужчине первую помощь и таким образом спасли от возможной смерти. Как оказалось, нетрезвый мужчина упол с лестницы и не подавал признаков жизни.

Напомним, под Киевом патрульные спасли женщину от самоубийства. 40-летняя броварчанка пыталась утопиться в ванной после смерти мужа.

Ранее мы сообщали о случае, когда полицейские спасли жизнь жителя Броваров, который пытался прыгнуть с крыши дома.



