Непогода в Киеве: падают сосульки, происходят ДТП, а военные помогают коммунальщикам

Уже почти неделю столица находится во власти снежной стихии. Чистить улицы коммунальщикам помогали военные, а спасатели предупредили о новой опасности — падении сосулек с крыш.

Как ликвидировали последствия непогоды

В конце минувшей недели город снова пережил испытание сильным снегом. Коммунальщики вывели для расчистки улиц максимальное количество техники и людей: работы по уборке трасс и дворов не прекращались ни ночью, ни в выходные. С лопатами вышли на улицы даже военнослужащие.

"К ликвидации последствий непогоды были привлечены 14 групп по 10 военнослужащих из военных частей Киевского гарнизона. Убирали снег возле метро "Лукьяновская", на остановках транспорта, чистили межквартальные проезды и тротуары на ул. Дегтяревская, Белорусская, Мельникова, Коперника, Маршала Рыбалко, Семьи Хохловых и других", — сообщили в Сухопутных восках ВСУ. Работала на дорогах и спецтехника полиции: бойцы полка спецназначения "Киев" на БТР доставали застрявшие в сугробах авто.

Уборка. Солдаты расчищали тротуары и остановки. Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

За последние три дня на заснеженных дорогах Киева произошло несколько крупных аварий. В пятницу на Брест-Литовском шоссе микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в автобус №37.

"Травмы получили водитель и двое пассажиров микроавтобуса", — рассказали в ГУ НП Киева. А в субботу днем на пр. Комарова в направлении центра города столкнулись такси, грузовик и маршрутка. В результате грузовое авто вылетело с дороги и снесло ограждение скоростного трамвая. "Движение трамваев №1,3 было заблокировано с 13:20 до 14:30", — сообщили в "Киевпастрансе". С причинами аварий разбираются правоохранители.

ДТП на трассе. В серьезную аварию попал автобус №37. Фото: ГУ НП Киева

Киевлянам угрожают сосульки

На этой неделе, по прогнозам Укргидрометцентра, сильных осадков в столице не будет. И значительно потеплеет — ближайшие дни будет от –3 °С до +4 °С. Но такой перепад температуры грозит новой опасностью. Как предупреждают в "Киевской аварийно-спасательной службе" появляется угроза падения сосулек и снежных глыб с крыш зданий и деревьев.

"Чтобы не пострадать, нужно держаться на расстоянии 3—5 метров от зданий, не заходить за вывешенные ограничительные ленты. Владельцам автотранспорта не стоит парковать авто возле домов. Если во время движения вы услышали сверху подозрительный шум — ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать происходящее, возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя, надо как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием", — советуют спасатели.

Ученикам пора вернуться в школы

Столичные ученики отгуляли два дополнительных выходных, 2 и 3 марта, которые им "подарили" власти в связи с непогодой. Но карантин, который планировали ввести с 5 по 7 марта из-за перебоев с газом, отменен. Так что сегодня дети должны вернуться в школы.