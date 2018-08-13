Незваный сосед: в Киеве в квартиру к женщине с двумя дочерьми подселяют дворника

Женщина делить быт с чужим мужчиной не хочет и домой нового соседа не пускает

В Киеве в квартиру к женщине с двумя дочерьми подселяют дворника. Ему райадминистрация отдала одну комнату. Женщина делить быт с чужим мужчиной не хочет и домой нового соседа не пускает. А он уверяет – жилье ждал больше двадцати лет, получил законно и, если его не пустят, взломает замок. Почему на комнату в одной квартире претендуют двое чужих людей – разбиралась корреспондент "Сегодня" Валерия Шапоренко.

Оксана показывает дом, где живет с двумя дочками. Саму квартиру показывать не хочет, чтобы ее не видел посторонний мужчина, которого к ним могут подселить. Двушку родителям Оксаны дали еще при Союзе. В 2002 жилье решила приватизировать. Отец к тому времени умер, а мама была против. Послушала соседок.

"Бабушки, сидящие тут, во дворе, говорили: у тебя субсидию заберут – и мать наотрез отказывалась", – вспоминает Оксана Наволокова-Гурьева.

Оксана приватизировала одну комнату. Но в документе, который получила, значится, что квартира коммунальная. Тогда чиновники убедили киевлянку, мол, ничего страшного.

"Говорят – да нет, вы живете там. Вы имеет право как прямые наследники вступить в права", – пересказывает женщина.

А через 15 лет, когда Оксана после смерти матери пошла приватизировать вторую комнату, в райгосадминистрации услышала отказ.

"Было сказано – это не ваше", – говорит жительница квартиры.

В райадминистрации от интервью отказались, ответили письменно – дополнительные квадратные метры Оксане не положены.

"Если в квартире, в которой проживает два или более нанимателя, освободилось неизолированное жилое помещение, оно предоставляется нанимателю, проживающему в этой квартире и нуждается в улучшении жилищных условий. Наволокова-Гурьева Оксана на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, не состоит. Заключить договор найма комнаты с Наволоковою-Гурьевой не было правовых оснований", – говорится в ответе на запрос программы "Сегодня" в Деснянскую райгосадминистрацию.

Неприватизированную комнату райадминистрация отдала дворнику. С ордером он появился на ее пороге вместе с полицейскими.

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Мужчина, который получил комнату, давать интервью до решения суда не хочет. Но мы поговорили с ним по телефону. Рассказал, что ждал своего угла больше двадцати лет.

"Получить несчастную эту конуру вместо квартиры – и ту я не могу занять, потому что она себе что-то возомнила. Ждать еще месяцами я не собираюсь. Я вызову людей, мне откроют квартиру, и я туда заселюсь. Я задолбался жить на улице: в машине ночевать, по знакомым просить", – жалуется претендент на комнату в квартире Андрей Рощук.

Новый владелец комнаты подал иск, но не на Оксану, а на ее умершую мать. Это юридическая хитрость, подозревает киевлянка, чтобы отобрать у нее всю квартиру.

"Если человек два раза не приходит в суд – автоматически принимается решение о вселении. А вторая сторона не придет – она на кладбище вообще-то. Заселяется человек и ставятся такие условия, что мы там тоже проживать не сможем", – жалуется Оксана Наволокова-Гурьева.

Юрист считает, что спорную комнату районная администрация должна была сначала предложить старшей дочери Оксаны, а не постороннему человеку.

"Сам порядок первоочередности был нарушен. В случае смерти основного квартиронанимателя члены семьи могут подать пакет документов для того, чтобы их назначили ответственным квартиросъемщиком", – поясняет юрист Тарас Стеценко.

Кому жить в квартире, должен решить суд. Иски уже рассматривают.

Напомним, в Днепропетровской области возведут экологичные дома, которые выдержат бомбежку.

Тем временем, в Минрегионе рассказали, когда в Украине начнется реконструкция устаревшего жилья.

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