Ночной ураган в Киеве: появились впечатляющие фото последствий

В столице повалило десятки деревьев, а Крещатик затопило впервые за многие годы

Непогода, которая бушевала в Киеве в ночь на 16 августа, принесла городу немало проблем: поваленные деревья, затопленные магазины и улицы, а также сорванные крыши и тенты магазинов. Фотографии, сделанные киевлянами по "горячим следам" стихии, опубликованы Facebook-сообществом "Наш Киев".

















































Напомним, от ночного урагана пострадал самый центр города – после ночной грозы затопило Крещатик и ряд других центральных улиц.

После ночного потопа в Киеве спасатели ликвидируют последствия непогоды – к работам привлечены 35 человек и восемь единиц спецтехники.

По данным Главного управления ГСЧС в Киеве, спасателей вызвали на демонтаж 14 поваленных деревьев. Большая часть из них упала на проезжие части. На Русановке из-за этого оказался заблокированных подъезд к подстанции скорой помощи.

Также стоит напомнить, что синоптик Наталья Диденко опубликовала фото природной аномалии, сделанной из космоса. Оказалось, что в ночь урагана над Киевом зависло мощное атмосферное пятно, которое начало смещаться в сторону Чернигова и Сум.