Ночью в Киеве загорелся павильон возле метро "Академгородок"

Сегодня, 10:14

В результате пожара на площади 300 кв. метров повреждена крыша, облицовка стен и потолка, мебель и лотки с товарами

 

Спасателям поступило сообщение о пожаре возле станции метро «Академгородок»
Спасателям поступило сообщение о пожаре возле станции метро «Академгородок»

Спасатели ликвидировали пожар в павильонах возле станции метро "Академгородок" в Киеве.

Как сообщили в ГС ЧС в столице, 24 мая в 2:52 спасателям поступило сообщение о пожаре возле станции метро "Академгородок" на проспекте Палладина, 32, в Святошинском районе.

На место происшествия выехали дежурные отделения из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что возгорание возникло на кровле одноэтажного павильона, размер которого составлял 20х15 м с распространением огня на рядом расположенные павильоны и магазин.

В 3:56 пожар на общей площади 300 кв. м спасатели локализовали, а в 04:25 – ликвидировали.

В результате пожара в павильонах повреждена крыша, облицовка стен и потолка, а также мебель. В магазине поврежден лоток с товарами, закопчены стены и потолок, разобраны 15 кв. м конструкций кровли.

К ликвидации пожара было привлечено 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 32 человек личного состава.

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в сентябре 2017 года в Киеве произошел пожар в металлическом киоске на улице Ванды Василевской.

17 сентября на проспекте Глушкова в Киеве сгорели киоски по продаже одежды и косметики.
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Источник:

"Сегодня"

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