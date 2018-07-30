Новые подробности ДТП с поездом: водитель был злостным нарушителем

В "Укрзализныце" сообщили детали резонансного железнодорожного ДТП, которое произошло 29 июля вечером у села Черняхов Киевской области.

Напомним, как сообщала "Сегодня", поезд сообщением Киев – Бердянск протаранил автомобиль Renault. В результате погибли пожилые супруги.

"Водитель легкового автомобиля Renault Megane при исправно работающей переездной сигнализации и закрытых шлагбаумах нарушил правила пересечения железнодорожного переезда и столкнулся с поездом № 225 "Киев – Бердянск". После проверки оказалось, что автомобиль с этим номером уже дважды был зафиксирован в книге регистрации нарушений Правил дорожного движения, которая ведется дежурным по переезду", – сообщают в ведомстве.

А в ГСЧС Киевской области сообщили, что на месте аварии работали шесть спасателей – они помогали деблокировать тела пострадавших из покореженного авто.

Напомним, инцидент произошел с поездом №226 "Киев – Бердянск" на переезде между Трипольем и Мироновкой. По словам машинистов, водитель легковушки пытался проскочить по переезду, но не успел.