Новые подробности ДТП с поездом: водитель был злостным нарушителем

Сегодня, 15:38

В "Укрзализныце" говорят, что автомобиль ранее дважды игнорировал правила

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

В "Укрзализныце" сообщили детали резонансного железнодорожного ДТП, которое произошло 29 июля вечером у села Черняхов Киевской области.

Напомним, как сообщала "Сегодня", поезд сообщением Киев – Бердянск протаранил автомобиль Renault. В результате погибли пожилые супруги.

"Водитель легкового автомобиля Renault Megane при исправно работающей переездной сигнализации и закрытых шлагбаумах нарушил правила пересечения железнодорожного переезда и столкнулся с поездом № 225 "Киев – Бердянск". После проверки оказалось, что автомобиль с этим номером уже дважды был зафиксирован в книге регистрации нарушений Правил дорожного движения, которая ведется дежурным по переезду", – сообщают в ведомстве.

А в ГСЧС Киевской области сообщили, что на месте аварии работали шесть спасателей – они помогали деблокировать тела пострадавших из покореженного авто.

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Напомним, инцидент произошел с поездом №226 "Киев – Бердянск" на переезде между Трипольем и Мироновкой. По словам машинистов, водитель легковушки пытался проскочить по переезду, но не успел.
ДТП, поезд, водитель, гибель, переезд, инцидент
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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