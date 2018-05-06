Новый взрыв в Киеве: в полиции рассказали подробности

Причиной нового взрыва в Киеве, произошедшего в селе Петропавловская Борщаговка, по предварительным данным взрывотехников, стало срабатывание неустановленного взрывного устройства.

Об этом со ссылкой на отделе коммуникации ГУНП в Киевской области, сообщает УНН.

"Это была не граната, а какое-то взрывное устройство, остатки которого направлены на экспертизу", – сказали в полиции.

Напомним, поздно вечером в субботу, 5 мая, на причале у озера в селе Петропавловская Борщаговка, в руках у мужчины взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва потерпевшего в возрасте 25-30 лет, в тяжелом состоянии с травмами рук и челюсти доставлен в больницу.

Как сообщалось, в ночь на 5 мая в Киеве прогремел взрыв гранаты, в результате чего погиб человек. Позже в полиции подтвердили, что погиб мужчина, а также правоохранители нашли очевидца происшествия, который рассказал, как все произошло.

Также напомним, недавно в Киеве от взрыва гранаты погиб журналист, отец шести детей. Виталий Кукса – бывший сотрудник Госслужбы связи и защиты информации, он служил в АТО, писал на военные темы во многие украинские издания.