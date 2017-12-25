Обвал стены в Киеве: подробности ЧП

Газовщики не могут подключить ко всем домам газ, поскольку жители разъехались на праздники

Стали известны подробности ЧП с обвалившейся стеной в Киеве.

Напомним, на улице Антоновича, 14-б, рухнула старая кирпичная стена, которая находилась между двумя домами. Кирпичами было повреждено два автомобиля — BMW и Lexus, а также повреждена газовая труба низкого давления. Без газоснабжения остались обитатели четырех жилых домов. Никто из людей физически не пострадал.

"Причина обрушения стены пока выясняется, возможно, она рухнула от старости. На месте ЧП работают сотрудники коммунальной службы спасения и представители "Киевгаза". На данный момент газовщики не могут подключить ко всем домам газ, поскольку жители многих квартир разъехались на праздники, и коммунальщики не могут попасть в их квартиры, чтобы провести проверку", — сообщил "Сегодня" начальник управления по вопросам ЧС КГГА Роман Ткачук.

Ранее мы сообщали о том, что в переулке Ясиноватском, 9 в Киеве (возле Совских прудов) рухнула подпорная стенка рядом со стройкой, где возводят жилые дома.

Напомним, не так давно в Соломенском районе Киева на ул.Антонова упала остановка общественного транспорта.

В феврале в Киеве обрушилась часть Шулявского моста. Обвал задел одну машину, среди людей пострадавших нет. Рухнул кусок отбойника площадью 50 кв. м и весом несколько тонн.