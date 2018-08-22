"Обычное пьяное ДТП": киевские копы прокомментировали резонансную аварию

Патрульные рассказали, что грозит водителю BMW, который на скорости протаранил три авто

На киевского гонщика, водителя BMW, который в понедельник, 20 августа, на Днепровской набережной влетел в припаркованные автомобили и спровоцировал масштабное ДТП, патрульные полицейские составили два административных протокола и одно постановление.

Об этом сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.

По данным ведомства, после аварии водитель никуда не убегал, а был задержан полицией и доставлен в районное отделение, где на него составили админматериалы.

"Это обычное пьяное ДТП. Водитель задержан. Есть протокол по статье 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), есть протокол по статье 124 (совершение ДТП), а также постановление по статье 126 (управление авто лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления)", – рассказали в пресс-службе.

По постановлению, за управление автомобилем без прав, нарушитель заплатит штраф в размере 425 гривен, а вот по протоколам и штрафам за совершение ДТП и вождение в нетрезвом состоянии, 340 гривен и 10 200 гривен соответственно, решение примет суд. Кроме того, суд определит, лишать ли водителя прав. Согласно законодательству, за подобные нарушения водителя могут лишить права управлять транспортным средством на срок от полгода до года. Как стало известно, ранее у горе-гонщика уже забирали права.

Также копы задержали и наиболее активного гражданина, который на месте происшествия вместе с другими людьми пытался совершить самосуд над водителем BMW.

"На него составлен админматериалы за злостное неповиновение работникам полиции", – уточняют в пресс-службе.

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