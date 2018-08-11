Одинаковые только на первый взгляд: в Киеве установили рекорд среди близнецов

Сегодня, 22:41

В мероприятии приняли участиее более 200 пар близняшек и одиннадцать троен


В столице установлен национальный рекорд близняшек – в одном месте в одно время собралось 204 пары близнецов и одиннадцать троен.

Одинаковые они только на первый взгляд. На самом деле, уверяют близнецы, они два разных человека. С разными характерами, привычками и вкусами.

Большинство близнецов, которые приехали поучаствовать в рекорде, одеты одинаково – по словам их мам, малыши сами хотят носить похожую одежду.

Дети схожи как внешне, так и эмоционально, однако со временем родители и родственники учатся их различать.

"Первые два месяца было сложно, даже одной из дочек подрисовывали зеленочкой кусочек, потому что было нереально их различить. Потом, когда они подросли, мы нашли отметинку у одной из них", – рассказала мама одной из пар близняшек.

По данным статистики, на Земле проживает около 80-ти миллионов пар близнецов. Известности они добиваются в спорте, кинематографии и других видах деятельности.

Не так давно в Чернигове установили сразу два национальных рекорда: наибольшее количество близнецов на одной локации и самая большая разница в возрасте между парами двойняшек.

В прошлом году в Киеве рекорд установили 85 пар двойняшек и близнецов.

Между тем, в Китае состоялась свадьба двух пар идентичных близнецов.
Киев, рекорд, близнецы
Источник:

"Сегодня"

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