Троллейбусы бьют киевлян током – особо опасна дождливая погода

На электропроводах напряжение втрое больше, чем в розетке

40-летняя киевлянка попала в больницу и едва не погибла после поездки в троллейбусе. Женщину ударило током.

Корреспонденты "Сегодня" решили отыскать машину, где произошло происшествие. Водитель Владимир предполагает: несчастный случай мог случиться именно у него.

"Ну говорят, что это могло быть и со мной. Но это еще не известно, надо уточнять. Могло быть и до меня. Не я один в тот день заезжал в цех с такой поломкой", – говорит водитель троллейбуса Владимир.

Такие случаи в троллейбусах неудивительны, говорит мужчина.

Транспорт устарел и становится особенно опасен во время снежной или дождливой погоды. Ведь на электропроводах напряжение втрое больше, чем в розетке. Чаще всего ударяет током у входа.

Оксана водит троллейбус уже 10 лет. Говорит: сама страдает от тока.

"Ты заходишь в троллейбусную кабину, за дверь берешься – и чуть пробивает током. Естественно, на таком потом не едешь", – говорит водитель троллейбуса Оксана.

В салоне тоже полно опасностей. "Вот на полу оно все ржавое. Если болт идет в пол – может там быть", – говорит она.

Опаснее всего при такой погоде находиться в так называемом поворотном круге. Особенно, когда нет на полу покрытия и торчат металлические крепления.

Почему так часто бьет током в троллейбусах – спрашиваем у "Киевпастранса". Однако там от комментариев отказались.

Электротравмы получают не только киевляне. В Чернигове этой зимой пострадало несколько человек, среди них – 11-летняя девочка.

Бьются током и сумские троллейбусы. Год назад там ударило студентку.

Если вас ударило током в транспорте, срочно вызывайте "скорую", – говорят врачи.

"Даже легкая электротравма требует пребывания в больнице на протяжении суток. Даже через два часа может произойти остановка сердца", – объясняет врач-травматолог Александр Мартынчук.

А еще ток может заблокировать дыхательные пути и парализовать мышцы. Другим пассажирам тоже надо быть осторожными и не оставлять салон в спешке.

Сообщалось, что в Киеве загорелся троллейбус с пассажирами.

А в Чернигове маршрутка врезалась в троллейбус: ранены 12 человек.