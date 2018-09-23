Opel столкнулся с полицейской машиной и полностью сгорел: видео ДТП в Киеве

Сегодня, 10:15

Водитель иномарки сказал, что отвлекся на телефон, а потом произошла беда и остался без машины

На Воздухофлотском проспекте в Киеве  сгорел автомобиль Opel Vectra после столкновения с машиной патрульной полиции.

Об этом сообщает "Информатор".

Авария произошла сегодня ночью в районе трех часов. Как стало известно, на съезде с моста, который идет через проспект Победы, с улицы Борщаговской выезжал Opel, а в этот момент по Воздухофлотскому проспекту двигались патрульные и произошло столкновение.

Водитель иномарки рассказал, что отвлекся на телефон и неожиданно произошла авария, после которой Opel и вовсе загорелся. Отмечается, что обошлось без пострадавших. На автомобиле патрульных осталась лишь вмятина.

На место ДТП прибыли пожарные и полицейские.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сетовал на увеличение количества смертельных случаем на дорогах Украины. По его словам, на дорогах Украины погибает больше людей, чем на войне. Он призвал депутатов принять соответствующие законы для усмирения лихачей на дорогах и нетрезвых водителей.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко ранее предложил жесткие меры за смертельные ДТП и серьезно усилить наказание за преступления на дороге. Он хочет, чтобы условное наказание заменили на тюремный срок.
Киев, ДТП, полиция, столкновение, автомобиль, opel

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