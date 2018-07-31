Отравившихся шаурмой в Киеве уже более 30 человек

Сегодня, 22:57

Заболевание протекает достаточно тяжело, у больных температура до 40 градусов, резкие боли в животе, а также рвота

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Число отравившихся шаурмой в Киеве увеличилось как минимум до 30 человек. Об этом сообщила в Facebook главный внештатный инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская.

"В Киеве очередная вспышка кишечной инфекции после употребления шаурмы, со вчерашнего дня только госпитализированных, по моей информации, уже более 30 человек, больные продолжают поступать, есть беременные, клинически похоже на сальмонеллез", – написала она.

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По ее данным, заболевание протекает достаточно тяжело, у больных температура до 40 градусов, резкие боли в животе, а также рвота.

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Напомним, в дежурную часть Днепровского управления полиции Киева вчера в течение дня поступили сообщения врачей из инфекционных отделений нескольких больниц о госпитализации людей с острыми кишечными инфекциями. Ранее с больничных учреждений поступило 16 сообщений об отравлении, сообщили в ГУ НП столицы.

Ранее в Одессе 17 человек оказались в больнице, поев шаурмы. Среди пострадавших был и маленький ребенок. В Госпотребслужбе Одесской области говорят, что трем пациентам врачи поставили диагноз гастроэнтерит, а еще у 10 человек – пищевая токсикоинфекция. В анализах трех пациентов уже обнаружили бактерию S.enteritidis – возбудитель сальмонеллеза.
Киев, человек, отравление, шаурма, Ольга Голубовская

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