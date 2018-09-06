Падение вертолета в Киеве: появились подробности крушения

Один из пострадавших сумел выбраться из упавшего вертолета самостоятельно

Падение вертолета на Трухановом острове в Киеве обошлось без жертв, поскольку машина упала в месте, где есть деревья, которые и смягчили падение. Об этом рассказала пресс-секретарь Главного столичного управления ГСЧС Светлана Водолага.

"Им повезло, что, может, на деревья он упал, и они остались живыми", – подчеркнула она.

Также Водолага отметила, что у одного из пострадавших – пилота, по предварительной информации, диагностирован перелом ноги, а другой сумел выбраться из-под обломков самостоятельно.

"Предварительная информация. Один человек сам вылез, одного мы достали и передали представителям скорой медицинской помощи... Предварительно, у того, кого доставали, сломана нога, и металлическая конструкция у пилота была в ноге", – резюмировала спикер.

Отдельно она уточнила, что возгорания на месте крушения вертолета не было.

Напомним, сообщение о крушении вертолета на Трухановом острове поступило в полицию около 7:20 часов утра 6 сентября. В настоящее время следственно-оперативная группа на месте падения выясняет причины и обстоятельства происшествия.

Также мы писали о том, что 5 сентября появились сообщения о падении вертолета в чешском городе Пльзень. В результате аварии там погибли четыре человека – все, кто находился на борту. В полиции сообщили, что вертолет Robinson упал на крышу здания в промышленной зоне.

Напомним, что ранее украинский вертолет разбился в Словакии. А в Румынии разбился вертолет Ка-32, принадлежавший молдавской компании, на борту находились пятеро украинцев, все они погибли.