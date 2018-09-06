Падение вертолета в Киеве: появилось видео крушения

Сегодня, 13:43

В результате инцидента пострадали два человека


В сети появилось видео, на котором зафиксировано крушения частного вертолета на Трухановом острове в столице.

Напомним, сегодня утром, 6 сентября, на Трухановом острове в Киеве произошло крушение гражданского вертолета, принадлежащего частной фирме. В результате инцидента пострадали 62-летний командир-пилот и 70-летний пилот вертолета. Сейчас мужчины с многочисленными травмами доставлены в медицинское учреждение.

Как рассказали в прокуратуре, по предварительной информации, вертолет вылетел с базы, расположенной в Гидропарке. После пребывания в воздухе примерно 40 секунд вертолет начало бросать и крутить в разные стороны, после чего он потерял высоту и упал на территорию острова.

Кроме того, по факту крушения вертолета открыли уголовное производство

"Прокуратура города Киева будет осуществлять процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту падения частного вертолета на Трухановом острове в Киеве, в результате чего пострадали двое граждан. Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 276 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта") УК Украины", – сообщили в прокуратуре. 
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