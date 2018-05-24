Палка против бутылки: на киевском пляже подрались бабушки и девушки

В Оболонском районе Киева произошел конфликт между посетительницами пляжа. Пожилая женщина с палкой набросилась на молодых девушек, предположительно, из-за того, что они курили. "На пляже не курят", – заявила она.

Затем к женщине присоединились еще две единомышленницы такого же возраста, которые раскритиковали девушек. Одна из девушек облила пожилую женщину из бутылки. Женщина с палкой постоянно замахивалась и пыталась ударить девушек, а также толкала одну из них. Также женщины назвали одну из девушек "проституткой" и "алкоголичкой".

Позднее на место событий приехала полиция.

Ранее мы писали о том, как в Киеве готовят пляжи к купальному сезону.

В этом году в Киеве обустроят 13 пляжей, пригодных для отдыха и купания. На каждом обещают построить специальные спуски к воде для людей с инвалидностью, установить фонтанчики с питьевой водой и модульные туалеты. Также обустроят пост пляжного патруля, медпункт и переодевалки.