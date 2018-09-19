Переодетый полицейским парень грабил жителей Фастова

В Фастове парень представился прохожему полицейским и ограбил его. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области.

По информации правоохранителей, на железнодорожном вокзале в Фастове молодой человек представился прохожему правоохранителем, после чего выхватил у него из рук 500 гривен и скрылся. Мужчина обратился в полицию и преступника задержали по горячим следам. Им оказался 20-летний уроженец Житомирской области.

Деньги вернули хозяину, а молодого человека задержали и поместили в СИЗО. По факту происшествия открыто уголовное производство по ст.186 (грабеж) УК Украины.

Напомним, на рынке в Киеве поймали преступников, укравших кошельки у покупателей. Среди задержанных – иностранец и двое киевлян. Кошельки они украли у пожилых мужчин, одному из которых было 76 лет. Старики пришли на рынок купить овощи.

Кроме того, в Харьковской области воры украли у матери фермера 19 млн и 2 кг золотых слитков. Заявительница сообщила, что украденное принадлежит ее 30-летнему сыну, который работает директором фермерского хозяйства.