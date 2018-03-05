Первые жертвы льда: в Киеве женщине на голову упала большая сосулька

Сегодня, 18:05

Пострадавшую с травмами увезли в больницу

 

Объявления на улицах. Фото: Н. Мамчур
Объявления на улицах. Фото: Н. Мамчур

В Деснянском районе Киева на улице Маяковского снежная глыба с крыши упала на голову 65-летней женщине. С закрытой черепно-мозговой травмой она была доставлена в больницу скорой помощи.

В Главном управлении по вопросам ЧС в КГГА нам подтвердили, что в воскресенье такой несчастный случай произошел. Кроме того, пострадавшие от падения снежных глыб были и в понедельник, однако подробности этих ЧП пока выясняются.

Как сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, в Киеве для снятия сосулек и снега работает более 100 коммунальщиков (35 бригад), привлечено 30 автовышек для этой работы. По его словам, к этой работе привлечены подразделения "Киевзеленстроя", Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, "Киевской аварийно-спасательной службы".

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Он напомнил, что за период последнего снегопада составлено 450 протоколов на нарушителей, сумма штрафов может достигать более 700 тыс. грн.

Пантелеев призвал киевлян быть максимально осторожными, не заходить за ограничительные ленты и в течение этой недели, пока существует опасность, не отпускать детей на прогулки без присмотра.

"Если вы заметили опасную неогражденную территорию – немедленно обращайтесь на городские горячие линии – 1551 (со стационарного), (044) 205-73-37", – отметил замглавы КГГА.

Напомним, киевляне жалуются на то, что по центральным улицам столицы очень тяжело передвигаться пешком из-за сугробов, сосулек и предупредительных лент, которыми огорожены тротуары.

Ранее мы писали о том, как добиться компенсации за неубранный снег.

Также мы сообщали, что во Львове сосулька разбила голову пенсионерке. 71-летняя пострадавшая была госпитализирована с сотрясением мозга.
снег, маяковского, сосулька, глыба, в Киеве
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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