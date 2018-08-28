Петровку окутал дым: в Киеве горит завод "Маяк"

Сегодня, 20:18

На место выехали значительные силы ГСЧС и отряд САРЗ


dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua.

Во вторник, 27 августа, в Киеве произошел пожар на заводе.

"Масштабный пожар в Киеве на Петровке: горит здание завода Маяк, у розетки. Сразу 5 этажей. На место выехали значительные силы ГСЧС и отряд САРЗ", – сообщает dtp.kiev.ua.

Дым можно увидеть за несколько сот метров от места пожара.

Напомним, накануне в столице загорелось семейное общежитие на ул. Бажова, 12 в Днепровском районе города. Спасателей на место происшествия вызвали в 9:50, сообщает ГСЧС Киева. Как оказалось, возгорание произошло в одной из жилых комнат на втором этаже пятиэтажного здания. Не теряя времени, пожарные приступили к тушению. В 10:17 огонь на площади пяти квадратных метров был локализован, а в 10:30 – ликвидирован.

Как сообщалось, на выходных в общежитии одного из столичных университетов произошел пожар, в результате которого были повреждены личные вещи, оконная рама, закопчены стены и потолок жилой комнаты.

Напомним также, что в субботу, 25 августа, произошел пожар в ресторане, расположенном на первом этаже здания на улице Крещатик, 12, в центре Киева и в пристройке к нему.
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