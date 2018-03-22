Под Киевом 12-летний мальчик убежал от матери и шесть суток спал в подъездах

В Киевской области правоохранители нашли пропавшего 12-летнего мальчика.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, в дежурную часть Васильковского отдела полиции поступило сообщение о том, что во время ссоры посреди улицы от матери убежал 12-летний мальчик и до сих пор не вернулся домой.

Об исчезновении парня мать сообщила почти через шесть суток, что значительно осложнило поиски, но во время патрулирования пгт. Калиновка возле железнодорожной станции работники ювенальной превенции заметили 12-летнего мальчика, который одиноко бродил вблизи магазинов. Как выяснилось, все это время беглец ночевал в подъездах, питался тем, чем угостили друзья, но домой возвращаться не хотел.

С матерью и беглецом провели профилактическую беседу. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка мать привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Соответствующие представления направлены в службу по делам детей.

Ранее о необычном случае сообщили в полиции Киевской области. Правоохранителям Броварского отдела полиции удалось разыскать 14-летнего подростка, жителя Кировоградской области, который недавно исчез.

"Выяснилось, что еще осенью юноша познакомился с девушкой, жительницей одного из сел Броварского района. После длительного общения в интернете решил лично признаться ей в любви. Он собрал вещи и автостопом поехал к ней в другую область", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

Правоохранители провели с несовершеннолетним профилактическую беседу, объяснили к каким негативным последствиям могут привести такие поступки и вернули домой родным.

Напомним, полицейским также удалось разыскать 14-летнюю девушку, которая пропала в столице. Она также нашлась в Киевской области.