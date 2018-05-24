Под Киевом авто врезалось в бетонный блок: погиб молодой парень

Еще один человек был госпитализирован

23 мая вечером на 19 км автодороги Киев-Одесса недалеко от поворота на село Круглик произошла смертельная авария. Один человек погиб, еще один был травмирован.

"Водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь в направлении столицы, не справился с управлением и врезался в бетонный блок. В результате 20-летний пассажир скончался на месте аварии от полученных травм. Водителя автомобиля, 20-летнего жителя Белоцерковского района, с телесными повреждениями госпитализировали в больницу", – сообщили в ГУ НП Киевской области.

Очевидцы рассказывают, что удар был очень сильный – бетонный блок сдвинулся далеко вперед от того места, где стоял изначально.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" УК.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и опрашивают свидетелей. На место ДТП также выезжали спасатели, которые смыли с проезжей части топливные материалы.

Напомним, 8 мая поздно вечером на автодороге Киев-Ковель, вблизи пгт Бородянка произошло смертельное ДТП. В оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района поступило сообщение о столкновении двух автомобилей: микроавтобуса Ford Transit и грузового "ЗИЛ-130".

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель микроавтобуса и грузового автомобиля получили травмы различной степени тяжести и были переданы работникам медицинской помощи с последующей транспортировкой к Бородянского центральной районной больницы. Пассажирка 1966 года рождения, которая находилась в автомобиле Ford Transit, погибла на месте происшествия", – сообщают в ГСЧС.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12%-ный рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также в феврале сообщалось, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибло более ста человек.