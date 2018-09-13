Под Киевом будут судить банду жестоких коллекторов

В Киевской области будут судить организованную группу "коллекторов", члены которой запугивали людей расправой и требовали деньги. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что участники группировки "заработали" в течение прошлого года 7 миллионов гривен. Группа была обезврежена в октябре прошлого года. Создавая видимость законных действий, преступники занимались вымогательством денег у граждан Киевской области, города Киева и других областей Украины.

По данным прокуроров, так называемые "коллекторы" звонили потерпевшим, требовали деньги и угрожали изнасилованием детей, пытками близких и физической расправой, обезображиванием лица. Они угрожали даже педколлективам школ, пугая тем, что взорвут здание.

Правоохранители сообщают, что расследование резонансного дела уже завершено и обвинительный акт в отношении четырех участников группировки направлен в суд. По ч. 4 ст. 189 УК ("Вымогательство") Украины злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Виннице у мужчины конфисковали машину за чужие долги. Бывший владелец автомобиля оказался должником банка.

Кроме того, 3 сентября в Харькове суд рассматривал дело кровавых коллекторов. На счету обвиняемых три похищения и одна смерть, один подозреваемый – до сих пор в розыске.