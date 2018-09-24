Под Киевом будут судить разбойников, которые жестоко убили пенсионеров

Сегодня, 16:54

Семейную пару из Ирпеня избили и задушили проволокой

Подозреваемым грозит длительное заключение
Подозреваемым грозит длительное заключение

Прокуратура Ирпеня направила в суд обвинительный акт в отношении 53-летнего мужчины и 48-летней женщины, которые в марте совершили разбойное нападение и жестоко убили пожилую супружескую пару.

В ведомстве уточнили, что преступление было совершено по предварительному сговору. Пробравшись в дом 81-летнего мужчины и его 79-летней супруги, злоумышленники били и издевались над пенсионерами, а затем задушили металлической проволокой и вынесли из дома 3500 долларов США.

Действия мужчины и женщины квалифицированы по ч. 4 ст. 187 ("Разбой"), и п. п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 ("Убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц") УК Украины.

В ходе досудебного расследования, обвиняемые находились под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее прокуратура сообщила о подозрении участникам банды из четырех человек, которая совершила несколько дерзких и жестоких разбойных нападений на территории Киевской области.

Банда разбойников действовала с октября 2017-го по апрель 2018 года. К совершению каждого преступления соучастники тщательно готовились и наблюдали за своими жертвами в течение длительного времени, изучая их график и образ жизни.

Также столичная прокуратура задержала банду "оборотней в погонах", которая полгода крышевала воров на Центральном ж/д вокзале.

Под прикрытием банды воры ромской национальности обворовывали пассажиров. Возглавлял банду подполковник полиции, контролировавший работу карманников.
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Источник:

"Сегодня"

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