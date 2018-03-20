Под Киевом демонтировали памятник литературному герою

Сегодня, 19:01

Убрали памятник Павке Корчагину

 


Памятник увезли. Фото: ‎Федор Жарский‎ (БОЯРКА), facebook.com/c14news

Памятник увезли. Фото: ‎Федор Жарский‎ (БОЯРКА), facebook.com/c14news

Памятник увезли. Фото: ‎Федор Жарский‎ (БОЯРКА), facebook.com/c14news

Памятник увезли. Фото: ‎Федор Жарский‎ (БОЯРКА), facebook.com/c14news

В Боярке Киевской области 20 марта демонтировали знаменитый бронзовый памятник Павке Корчагину, главному герою романа Николая Островского "Как закалялась сталь" и борцу за коммунизм (или, как говорят некоторые, "борцу против украинской независимости").

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Так выглядел памятник возле школы. Фото: znaj.ua

Памятник был установлен в 1979 году возле старинного здания школы №2 на ул. Грушевского, где писатель жил в 1921 году. А события в одной из глав произведения как раз происходили в Боярке.

Местные жители отреагировали на событие по-разному. Кто-то поддержал демонтаж, а другие осудили, мол, с таким же успехом можно сносить многие здания, потому что когда-то в них жили коммунисты. "Корчагин – это не та фигура, которая угрожала украинский истории… Потерял все, вкалывая на лесоповале, и здоровье, и жизнь. Он больше жертва, чем какой-то враг. Тем более, что на его трагедии спекулировали ради пропаганды. Так что считаю демонтаж – это глупо", – пишет в сообществе Боярка в Facebook Александр Майоров.

Также в городских сообществах сообщают, что памятник якобы перевезли на территорию музея, который находится в нескольких десятках метров от того места, где он стоял раньше.

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Фото: Федор Жарский


Напомним, в феврале в Харькове активисты "Схидного корпуса" демонтировали памятный знак Ивану Сирко, который ранее был разбит вандалами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель организации Анатолий Сидоренко.

По его словам, с момента установки в августе 2014 года памятник дважды обливали краской, а недавно вандалы разбили плиту. В связи с этим активисты приняли решение демонтировать его и в ближайшее время установить в другом месте. 
памятник, демонтаж, боярка, Павел Корчагин
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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