Под Киевом дети гуляли по замерзшей реке и провалились под лед

Сегодня, 12:26

Мальчиков из ледяной воды доставали спасатели

 

Дети провалились под лед. Фото: kyivobl.dsns.gov.ua
Дети провалились под лед. Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

В городе Украинка недалеко от столицы произошло серьезное происшествие с подростками. Как сообщают в ГСЧС Киевской области, 25 февраля в 15:47 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о том, что двое детей провалились в прорубь на реке Днепр. К счастью, сотрудники ГСЧС вовремя прибыли на место и успели спасти мальчиков.

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Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

"Сообщение поступило от случайного свидетеля. Спасатели достали 14-летних подростков из ледяной воды с помощью веревки и спасательного круга. Пострадавших с обморожением направили в центральную районную больницу города Украинка", – рассказали в ГСЧС Киевской области.

А вот в Киеве недавно произошло трагическое ЧП на проливе Десенка. Как сообщали в КП "Плесо", 14 февраля возле Русановских садов провалился под лед и утонул мужчина. По словам очевидцев, он якобы отпустил собаку с поводка, а она побежала на лед. Попытки поймать животное закончились фатально. Мужчину водолазы искали несколько дней, но поиски не увенчались успехом. В "Плесо" говорят, что глубина пролива в этом месте достигает 16-20 метров.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области спасли рыбаков, попавших на льду в водяную ловушку. В заливе Киевского моря возле Вышгорода, когда на ГЭС спускали воду, отломилась льдина, на которой остались люди.

На место прибыли патрульные Вышгородского отдела полиции. Полицейские вызвали на подмогу спасателей и водную полицию. Только совместными усилиями удалось вернуть горе-рыбаков на берег невредимыми.

Напомним, в Киевской области 14 февраля произошло чрезвычайное происшествие со счастливым концом на водоеме. Как сообщают в ГСЧС, в селе Хотяновка Вышгородского района на массиве "Сады Днепр" помогали двум любителям зимней рыбалки.
дети, лед, прорубь, украинка, провалились
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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