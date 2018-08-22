Под Киевом девушка наехала на костер и сожгла свою машину

В селе Пуховка под Киевом девушка наехала на костер и сожгла свое авто. Остатки затушили прибывшие на место пожарные, сообщает dtp.kiev.ua.

По словам автовладелицы, попав на источник огня, ее машина "села на пузо" и она не смогла уехать. Очевидцы не смогли вовремя потушить огонь, поскольку огнетушитель не сработал. В итоге, машина полностью сгорела.

Ранее в среду, 20 июня, в Киеве произошел автопожар. На пересечении проспекта Лобановского и улицы Кайсарова около 12:00 загорелась грузовая "Газель".

Водитель "Газели" рассказал, что двигался по проспекту Лобановского во втором ряду. Мимо проезжающий автомобилист закричал ему, предупредив, что в кузове начался пожар. Мужчина не растерялся и сразу перестроился в первый ряд, остановил грузовик и выбежал из машины. Водитель не пострадал. Сама "Газель" выгорела дотла, включая колеса. Водитель отметил, что вез макулатуру и не знает, в чем причина пожара.

Напомним, 13-14 июня в трех разных районах Киева сгорело три автомобиля.

В мае на Оболонском проспекте возле 16-этажного жилого дома сгорел автомобиль Mercedes-Benz S-500.

Тем вренемем, в Голосеевском районе на автостоянке сгорело 54 автомобиля. Большая часть поврежденных автомобилей уже не подлежит восстановлению, причины пожара выясняются.



