Под Киевом дом попал в ледяную ловушку

Сегодня, 14:57

Из-за морозов авто и все вещи во дворе дома вмерзли в лед

 

 


Видео: dsns.gov.ua

Необычную спасательную операцию провели сотрудники ГСЧС в Киево-Святошинском районе.

"18 марта в 14:43 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что жители села Бобрица нуждаются в помощи. Как выяснили на месте спасатели, в результате резкого таяния снега затопило частный жилой дом и прилегающую территорию (воды натекло примерно полметра – Авт.). А сильный мороз привел к тому, что автомобили и все, что находилось во дворе, вмерзло в лед. Кроме того, люди не могли самостоятельно покинуть дом", – сообщают в ГСЧС Киевской области.

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Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Кроме того, сотрудники ГСЧС за выходные 18 раз предоставляли помощь водителям, которые застревали в снежных сугробах. К примеру, 18 марта поступило сообщение о том, что на автодороге Остролучье – Победа грузовой автомобиль "ДАФ" увяз в сугробе, из-за чего образовалась пробка в обоих направлениях – в ней застряли три автобуса сообщением "Барышевка – Киев" и пять легковых автомобилей. Спасатели совместно с работниками дорожных служб возобновили движение транспорта.

Напомним, первой жертвой тонкого льда в 2018 году стал рыбак под Киевом. Спасатели обнаружили уже безжизненное тело мужчина в 50 метрах от берега.

Также отметим, что, несмотря на довольно прохладную весну, 12 марта в Украине было существенное потепление, однако киевлянин вышел на опасный подтаявший лед и чуть на погиб. Мужчина не смог сам выбраться из воды и его спас случайный свидетель происшествия.
лед, морозы, жилой дом, под киевом
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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