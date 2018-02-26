Под Киевом двое мужчин сгорели в гараже

Во время масштабного пожара в гараже погибли двое мужчин. ЧП произошло 24 февраля в 23:50 в с. Горенка Киевской области.

"Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на территории частной усадьбы в гараже возник пожар. В результате пожара сгорело и 50 квадратных метров конструкции, повреждены вещи, а в самом помещении были обнаружены тела двоих мужчин", — сообщили в ГСЧС Киева.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Возгорание удалось ликвидировать в 00:40. Причины пожара установит следствие.

Напомним, в Киеве пожар унес жизнь мужчины. Об этом сообщает ГСЧС. По данным ведомства, трагедия произошла прошлой ночью в 9-этажном жилом доме на ул. Героев Днепра, 49 (Оболонский район столицы) в одной из квартир.

Ранее мы сообщали, что вследствие пожара в многоэтажном жилом доме на Троещине в Киеве погиб мужчина. 20 февраля в 19:08 спасателям поступило сообщение о том, что на ул. Константина Данькевича, 7, возник пожар.

Как оказалось, в 16-этажном жилом доме на третьем этаже в одной из квартир произошло возгорание на площади 15 кв. м. В 19:26 пожар был локализован, а в 19:43 ликвидирован.

Во время тушения пожара огнеборцы спасли мужчину 1955 г. р., который, к сожалению, умер в карете скорой медицинской помощи.