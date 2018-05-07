Под Киевом двое парней избили и ограбили посетителя кафе за флирт с их подругой

В Киевской области сообщено о подозрении двум парням, которые в багажном отделении вывезли потерпевшего на территорию молокозавода, избили и ограбили.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, двое 25-летних парней и их подруга находились в одном из населенных пунктов Киево-Святошинского района у кафе. Между девушкой и одним из посетителей кафе завязался разговор, во время которого последний начал за ней ухаживать. Возмутившись поведением парня, девушка дала ему пощечину, а ее друзья начали его бить.

После этого, применяя физическое насилие, парни силой поместили потерпевшего в багажное отделение автомобиля и вывезли его на территорию молокозавода. В дальнейшем парня по очереди били похитители, а затем завладели его деньгами в сумме 2 тыс. грн, загранпаспортом, другими личными вещами и скрылись с места происшествия.

Двум злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное группой лиц") и ч .2 ст.186 ("Грабеж, соединенный с насилием , совершенный группой лиц") УК Украины, и избраны меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается, проводится комплекс следственных и розыскных действий для установления местонахождения девушки.

Ранее мы сообщали, что в г. Бровары по указанию начальника Нацполиции Киевской области был введен оперативный план "Перехват". Это была реакция на информацию, которая поступила по спецлинии "102" от анонима о похищении человека на одной из улиц города. Прохожий рассказал, что неизвестные в масках напали на парня, запихнули в багажник автомобиля и скрылись.

На розыск злоумышленников ориентировали все экипажи групп реагирования патрульной полиции Броварского отдела полиции. Патрульные разыскали и остановили подозреваемый автомобиль, в котором находилось трое парней. Оказалось, что двое парней, 19 и 22 лет, креативно поздравили своего 24-летнего товарища с днем рождения – в шутку инсценировали его похищение.

Также мы сообщали, что под Киевом в багажнике авто нашли тело мужчины. Погибшего во время ссоры избил знакомый и еще живого засунул в багажник.