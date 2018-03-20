Под Киевом электричка насмерть сбила 20-летнего парня

Сегодня, 13:57

ЧП произошло вечером 19 марта на перегоне между станциями

 

Парня сбил поезд
Парня сбил поезд. Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

В Киевской области поезд смертельно травмировал молодого мужчину.

Как сообщили в Управлении превентивной деятельности ГУНП в Киевской области, трагедия, в результате которой погиб 20-летний житель с. Артемовка, произошла вечером 19 марта на перегоне между железнодорожными станциями "Майское – Кучаковое" Бориспольского района.

В понедельник, около 18:25, на линию "102" от прохожего поступило сообщение о том, что в с. Артемовка, возле станции "Майское", на перегоне произошло ЧП, в результате которого погиб молодой человек.

Правоохранители выехали на место происшествия и установили, что 20-летний местный житель села Артемовка Бориспольского района был смертельно травмирован электропоездом сообщением Киев – Яготин.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, в Киеве в районе ж/д перехода на станции "Троещина 2" пострадал 11-летний мальчик

Ранее мы сообщали, что в Киеве на железнодорожной станции "Киев-Петровка" на улице Вербовая произошел несчастный случай. Мужчина 1973 года рождения (гражданин Афганистана) попал под один из вагонов грузового поезда сообщением Борщаговка – Дарница. К сожалению, несмотря на все старания врачей, мужчину спасти не удалось.

Также мы писали, что в Броварах Киевской области поезд насмерть сбил молодого парня. Трагедия произошла , недалеко от вокзала. Погибшему броварчанину было 19 лет. Он переходил дорогу в неустановленном месте и был в наушниках.
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Источник:

"Сегодня"

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