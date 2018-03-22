Под Киевом горе-мать бросала четверых маленьких детей на несколько дней одних

Малыши жили в грязи и с недостаточным количеством еды

В Киевской области из семьи, оказавшейся в сложных жизненных обстоятельствах, изъяли четверых маленьких детей. Как сообщает пресс-служба Ювенальной превенции, такое решение приняла комиссия в составе инспектора по ювенальной превенции Згуровского отделения полиции, начальника службы по делам детей и семьи Згуровской РГА и председателя сельского совета.

В семье, где живут две девочки шести и пяти лет и двое мальчиков трех лет и 11 месяцев – ужасные бытовые условия, полная антисанитария, недостаточный запас продовольствия, отсутствие привычных благ и родительской опеки.

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Мать детей вместе со своим сожителем вели антиобщественный образ жизни, нигде не работали, мать могла оставлять детей на несколько дней. За малышами фактически ухаживала шестилетняя старшая дочь.

Детей осмотрели врачи, угрозы их жизни и здоровью нет.

По поводу целесообразности сохранения за матерью прав на воспитание детей комиссия будет определяться после повторного тщательного изучения жизненных обстоятельств.

Полиция, в свою очередь, уже составила административные материалы в отношении матери за невыполнение обязанностей по уходу за детьми (ст. 184 КУоАП).

Ранее необычный случай произошел в городе Кагарлык Киевской области. Местная жительница сообщила в полицию о пропаже детей – 16-летнего сына и 14-летней дочери. Правоохранители разыскали их в течение нескольких часов и выяснили, что подростки никуда не исчезали.

"Несовершеннолетних нашли в пгт Ржищев. Выяснили, что мать накануне отпустила трех своих детей в гости к родному брату. Впоследствии она приехала и забрала пятилетнего ребенка, а про двоих старших просто забыла. Многодетная семья состоит на учете как такая, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах. С 34-летней женщиной, которая уже привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей и которая злоупотребляет алкогольными напитками, проведена очередная разъяснительная работа. Подростков вернули домой", – сообщили в ГУ НП Киевской области.

Также мы сообщали, что в Киеве женщина бросила маленькую дочь в хостеле и пошла попрошайничать на вокзал.

Похожий случай произошел в столице в октябре 2017 года. Женщина оставила девятимесячного ребенка возле метро "Вокзальная" и пошла пить. Малыша на ступеньках заметили прохожие и отнесли в отдел полиции на станции "Киев-Пассажирский".