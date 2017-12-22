Под Киевом грузовик вылетел на обочину и полностью перекрыл движение

В Киевской области продолжается борьба с последствиями непогоды.

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Как сообщили в ГС ЧС в Киевской области, на Киевщине за минувшие сутки спасатели освободили из снежных заносов на дорогах области 24 автомобиля, где находились 29 человек.

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

В пятницу, 22 декабря, в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступила информация, что грузовой автомобиль вылетел на обочину кольцевой автодороги вблизи города Бровары и полностью перекрыл движение транспорта. Для деблокации были задействованы шесть единиц специальной техники. Движение транспорта было восстановлено.

Напомним, ранее произошло другое масштабное ДТП с грузовиком в Киеве. На проспекте Лобановского в направлении автовокзала у грузовика Ford BC1944 отказали тормоза. Машина "летела" со спуска порядка 600 метров. Впоследствии произошло столкновение с автомобилями Hyundai, Toyota , Renault и Audi.

Также мы писали о случае, когда под Киевом школьный автобус съехал в кювет после отказа тормозов. Транспорт перевернулся, детей внутри не было.