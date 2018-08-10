Под Киевом иномарка на огромной скорости "разорвала" ВАЗ с дедушкой

Под Киевом на Житомирской трассе произошло ДТП на развороте. Там молодой мужчина на "Субару" врезался в "ВАЗ", которым управлял пенсионер, сообщает dtp.kiev.ua.

"У старичка от удара вырвало ремень безопасности и отбросило на место пассажира. В тяжелом состоянии госпитализирован в Боярскую ЦРБ", – говорится в сообщении.

На спидометре "Субару" зафиксирована скорость в 140 км/ч. "Судя по разговорам на месте, водитель задремал. Трезв, задут на месте", – уточняется в сообщении.

Между тем, пока на место ехала скорая помощь, кто-то из очевидцев аварии похитил с места происшествия сумку с документами потерпевшего.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибли более ста человек.