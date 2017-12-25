Под Киевом иностранцы сбили на тротуаре женщину с двумя детьми

Мужчины были под воздействием наркотиков и пытались скрыться от патрульных

В городе Вишневое под Киевом двое иностранцев выехали на тротуар, где сбили женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку, передает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"В городе Вишневое под Киевом двое грузин под воздействием наркотиков выехали на тротуар, где сбили женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку. Сейчас мать и ее полуторагодовалый малыш находятся в больнице, школьница получила телесные повреждения и также находится под пристальным наблюдением медиков", – говорится в сообщении.

Правоохранители также сообщили, что мужчины пытались скрыться от патрульных.

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"Автомобиль с иностранными номерами, который остановился на красный свет светофора, вызвал подозрение у патрульных полицейских. Правоохранители решили проверить документы – в салоне было двое. Увидев полицейских, водитель иномарки на запрещающий сигнал светофора выехал на встречную полосу и начал убегать. Впереди подозреваемые заметили автомобиль государственной службы охраны. Пытаясь скрыться от полицейских, машина выехала на тротуар, где и произошла трагедия", – добавили в полиции.

Иностранцев полицейские задержали согласно ст.208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

"Злоумышленниками оказались граждане Грузии, которые уже неоднократно имели проблемы с законом. Один из них в настоящее время находится под следствием за многочисленные кражи барсеток. Результаты медицинской экспертизы показали, что мужчины в момент аварии находились под влиянием тяжелых наркотиков", – отметили в ведомстве. Открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование.

Напомним, под Киевом возле дороги нашли тело 15-летнего мальчика.

Как известно, 13 декабря Киевский суд Харькова продлил меру пресечения для подозреваемой в совершении ДТП в Харькове, в которой погибли 6 человек, Елены Зайцевой в виде содержания под стражей без права внесения залога до 10 февраля 2018 года.

Во время заседания главная подозреваемая по делу, 20-летняя Елена Зайцева, признала себя виновной в произошедшем, а 49-летнему Геннадию Дронову стало плохо на скамье подсудимых.