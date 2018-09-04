Под Киевом из искореженной машины спасли мужчину и ребенка

Сегодня, 16:55

На трассе Киев – Одесса внедорожник столкнулся с грузовиком, пострадавших из разбитого авто достали спасатели

Фото: ГСЧС Киевской области
Фото: ГСЧС Киевской области

Под Киевом вчера возле села Круглик произошло серьезное ДТП: на автодороге Киев – Одесса столкнулись Toyota Land Cruiser и грузовик, сообщает ГСЧС Киевской области.

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Фото: ГСЧС Киевской области

В результате аварии автомобиль буквально прекратился в груду металла. Водитель и маленький ребенок 2015 года рождения, которые находились в нем, не могли самостоятельно выбраться.

Прибыв на место, спасатели с помощью гидравлического инструмента, гибкого троса и подручных средств достали из автомобиля мужчину и передали в карету скорой помощи. А ребенка передали в руки матери.

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Фото: ГСЧС Киевской области

Ранее в Киевской области опрокинулся внедорожник Land Rover Discovery. В результате ДТП погибла пятилетняя девочка, еще два ребенка получили травмы

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек,  пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.                                                     

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человекПремьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах. 
ДТП, ребенок, спасатели, внедорожник, Киев-Одесса
Источник:

"Сегодня"

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