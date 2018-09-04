Под Киевом из искореженной машины спасли мужчину и ребенка

На трассе Киев – Одесса внедорожник столкнулся с грузовиком, пострадавших из разбитого авто достали спасатели

Под Киевом вчера возле села Круглик произошло серьезное ДТП: на автодороге Киев – Одесса столкнулись Toyota Land Cruiser и грузовик, сообщает ГСЧС Киевской области.

Фото: ГСЧС Киевской области

В результате аварии автомобиль буквально прекратился в груду металла. Водитель и маленький ребенок 2015 года рождения, которые находились в нем, не могли самостоятельно выбраться.

Прибыв на место, спасатели с помощью гидравлического инструмента, гибкого троса и подручных средств достали из автомобиля мужчину и передали в карету скорой помощи. А ребенка передали в руки матери.

Фото: ГСЧС Киевской области

Ранее в Киевской области опрокинулся внедорожник Land Rover Discovery. В результате ДТП погибла пятилетняя девочка, еще два ребенка получили травмы.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.



