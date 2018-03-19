Под Киевом легковушка столкнулась с грузовиком, погибли четыре человека

Сегодня, 11:24

Водитель автомобиля BMW не справился с управлением

 

Водитель и три пассажира погибли. Фото: ГУ НП в Киевской области
Водитель и три пассажира погибли. Фото: ГУ НП в Киевской области

В Киевской области в результате ДТП погибли четыре человека.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, 18 марта в 18.40 на 48 км автодороги Киев-Овруч, вблизи с. Феневичи, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW и "ЗИЛ". В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки погибли.

Установлено, что водитель автомобиля BMW с госномерами литовской регистрации на закругленном участке автодороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем "ЗИЛ".

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Фото: ГУ НП в Киевской области

В результате ДТП 25-летний водитель легкового автомобиля и его пассажиры 26-ти и 27-летнего возраста от полученных тяжелых травм, несовместимых с жизнью, скончались на месте аварии.

Пассажирку грузовика, 49-летнюю женщину, каретой скорой помощи доставили в районную больницу, где диагностировали у нее рану носа, закрытую травму головы и сотрясение головного мозга.

Все пострадавшие в ДТП – жители села Феневичи.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП, опрашиваются свидетели.

Напомним, в феврале на Бориспольском шоссе в Дарницком районе Киева произошла смертельная авария, в результате которой один человек погиб и еще один получил серьезные травмы.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве на Большой Окружной дороге пешеход решил попытаться перебежать все восемь полос движения, но уже на третьей был сбит насмерть.

Также мы писали, что  в Киеве в четверг на перекрестке улиц Центральной и Садовой в Дарницком районе около 21:00 правоохранители получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб 34-летний мужчинаПолицейские установили, что, двигаясь со стороны проспекта Бажана, водитель автомобиля Skoda не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, после чего наехал на дерево. В результате от полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
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Источник:

"Сегодня"

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