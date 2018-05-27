Под Киевом ликвидировали масштабный пожар

Сегодня, 20:58

На пожаре работает 4 единицы техники и 24 человека личного состава

Фото: пресс-служба ГСЧС в Киевской области
Фото: пресс-служба ГСЧС в Киевской области

В городе Вишневое Киево-Святошинского района в воскресенье возник пожар на территории пункта приема вторсырья.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

"27 мая в 16:42 в оперативно-диспетчерскую службу 34-Государственной пожарно-спасательной части г. Вишневое поступило сообщение о возгорании складского помещения на улице Железнодорожной", – говорится в сообщении.

Отмечается, что разведкой было установлено, что горит вторичное сырье на дворе пункта приема отдельными очагами и есть возгорание в середине складского помещения на площади около 30 м2 . Руководителем тушения пожара было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств.

На пожаре работает 4 единицы техники и 24 человека личного состава. Ликвидация продолжается.

Недавно в Днепре спасатели ликвидировали пожар на территории завода по переработке аккумуляторных батарей. В технологическом колодце на общей площади 100 квадратных метров горело вторичное сырье.

А в Киеве спасатели ликвидировали пожар в павильонах возле станции метро "Академгородок"Возгорание возникло на кровле одноэтажного павильона, размер которого составлял 20х15 м с распространением огня на рядом расположенные павильоны и магазин.

Также мы писали о крупном ЧП под Харьковом, где горел полигон твердых бытовых отходов.
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Источник:

"Сегодня"

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