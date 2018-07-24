Под Киевом люди отравились из-за химикатов на поле

Фермер травит людей – утверждают жители села на Киевщине. Говорят, что мужчина кропит химикатами свои посевы, а яд летит во дворы, которые возле его поля. У людей – головная боль, тошнота и ядовитые овощи на огородах.

Так, в этом году в селе Чирское – немалый урожай абрикосов, но их здесь никто не собирает. Как и яблоки, груши или шелковицу.

"Мы с ребенком поели шелковицы там. Полторы недели была температура", – жалуется местная жительница.

Другие жители села добавляют: после употребления овощей болит живот. И так – у каждой семьи, которая живет на улице возле поля. Люди винят местного фермера, который посадил и обрабатывает здесь сою.

"До 5 раз трактор едет мимо двора с ядами и кропит", – жалуется жительница улицы.

По словам ее соседа, после обработки химикаты идут на дворы, как туман.

Фермер Григорий Дубина свою вину отрицает, говорит – орошает свои посевы осторожно.

"Там никакого облака, он прямо на листочки. Лицензионное все, купленное", – говорит он.

Жители села настаивают: опрыскивают поле ядом слишком близко к их домам.

"Я не могу дышать, у меня все пухнет, одышка. Ночью спать не могу", – жалуется женщина, живущая у поля. "Сразу все начали кашлять, драть в горле у каждого начало", – добавляет ее соседка.

Все дело не в лицензии на химикаты, говорят юристы, важно соблюдать расстояние между домами и полем, которое обрабатывают.

"Есть установленные нормы, запрещающие арендатору обрабатывать земельные участки на расстоянии менее 200 метров от соседних участков", – объясняет правозащитник Ян Белоголовый.

Проверяем, сколько метров от посевов до усадеб. Результаты впечатляют: окропленная соя от дворов находится всего в 13 шагах, а вот плодовые деревья вообще в шаге.

На днях крестьяне даже заблокировали трактор фермера, и отпустили, только когда тот пообещал больше не обрызгивать.

"Так, как люди сказали – никто брызгать не будет", – обещает мужчина.

В подобных случаях юристы советуют вызывать полицию, и сельского голову, чтобы зафиксировать нарушение, и идти к врачу.

"Медицинское учреждение предоставит справку. Если есть направление на лечение и сохранить чеки – в дальнейшем их можно будет предъявить", – говорит Ян Белоголовый. Это позволит получить возмещение и остановить нарушения.

Напомним, в столице на выходных шестеро человек были госпитализированы в реанимацию больницы скорой помощи с острым отравлением грибами.

Тем временем, в пищеблоке детского лагеря "Славутич" в Киевской области, где отравились 12 детей, обнаружили 10 положительных проб на патогенную микрофлору. В пищеблоке нашли стафилококк и кишечную палочку.