Под Киевом маршрутка с пассажирами вылетела в кювет и перевернулась
На скользкой дороге микроавтобус слетел с трассы
В Киевской области маршрутка с пассажирами вылетела в кювет и перевернулась.
Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, ДТП произошло на трассе Киев – Одесса.
Маршрутка с пассажирами двигалась в сторону Киева. В селе Саливонки, на скользкой дороге микроавтобус слетел с трассы и перевернулся. К счастью, существенно никто не пострадал.
Ранее мы сообщали, что в Киевской области в результате ДТП погибли четыре человека.
Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, 18 марта в 18:40 на 48 км автодороги Киев – Овруч, вблизи с. Феневичи, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW и ЗиЛ. В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки погибли.
Напомним, в Киеве на Набережном шоссе возле станции метро "Выдубичи" произошло ДТП. Фуру раскрутило, она вылетела с дороги в рекламную конструкцию.
Как мы сообщали ранее, в декабре под Киевом перевернулся автобус с пассажирами, 13 человек пострадало.
Ранее в России автобус с украинцами свалился в кювет и перевернулся, в нем находились 22 пассажира.