Под Киевом маршрутка с пассажирами вылетела в кювет и перевернулась

Сегодня, 17:24

На скользкой дороге микроавтобус слетел с трассы

 

Маршрутка слетела с трассы
Маршрутка слетела с трассы

В Киевской области маршрутка с пассажирами вылетела в кювет и перевернулась.

Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, ДТП произошло на трассе Киев – Одесса.

Маршрутка с пассажирами двигалась в сторону Киева. В селе Саливонки, на скользкой дороге микроавтобус слетел с трассы и перевернулся. К счастью, существенно никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области в результате ДТП погибли четыре человека.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, 18 марта в 18:40 на 48 км автодороги Киев – Овруч, вблизи с. Феневичи, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW и ЗиЛ. В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки погибли.

Напомним, в Киеве на Набережном шоссе возле станции метро "Выдубичи" произошло ДТП. Фуру раскрутило, она вылетела с дороги в рекламную конструкцию.

Как мы сообщали ранее, в декабре под Киевом перевернулся автобус с пассажирами, 13 человек пострадало.

Ранее в России автобус с украинцами свалился в кювет и перевернулся, в нем находились 22 пассажира.
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