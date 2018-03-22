Под Киевом муж убил жену и перерезал себе вены

Жуткая трагедия произошла в Фастовском районе в селе Мотовиловка. Как сообщают в ГУ НП Киевской области, между супругами возникла ссора, которая закончилась убийством.

"44-летняя женщина сообщила мужу о намерении уйти к другому. Разъяренный 46-летний глава семьи схватил кухонный нож и нанес удар в область ее грудной клетки. От полученного проникающего колото-резаного ранения женщина сразу же умерла. Мужчина осознал, что натворил, и решил покончить жизнь самоубийством. Он написал прощальную записку и вскрыл вены. При этом он сообщил о своем намерении в скорую помощь. Медики приехали за считанные минуты и спасли его от смерти", – рассказали в полиции Киевской области.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Следствие продолжается. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным полиции, у супругов остался 16-летний сын.

Напомним, ранее в Киевской области отца четырех детей приговорили к семи годам лишения свободы. Как сообщают в ГУ НП в Киевской области, полтора года назад в селе Горенка, недалеко от столицы, полиция задержала мужчину, который нанес семь ножевых ранений любовнику своей жены. Суд назначил ревнивцу наказание в виде семи лет лишения свободы.

В 2017 году мы сообщали о случае, когда в Киеве в квартире между мужчиной и женщиной возник конфликт на почве ревности. Мужчина начал бить женщину металлической шваброй. В результате от полученных травм потерпевшая скончалась.