Под Киевом мужчина гулял по улице с двумя гранатами

В Киевской области полиция задержала мужчину с двумя гранатами в рюкзаке.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, на одной из улиц города Бровары под Киевом полицейские остановили подозрительного прохожего. Во время поверхностного осмотра в рюкзаке 35-летнего мужчины правоохранители обнаружили две гранаты Ф-1. С какой целью он переносил опасные предметы, устанавливается.

Сам местный житель объясняет, что похитил гранаты у незнакомых людей. Известно, что задержанный был неоднократно судим за различные виды преступлений. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Решается вопрос об избрании в отношении опасного прохожего меры пресечения.

Изъятое направили на экспертизу.

Ранее в Киеве на улице Каунасской участковые офицеры полиции вместе с оперативными работниками заметили двух прохожих. При появлении полицейских мужчины занервничали, поэтому их остановили. Во время проверки документов и досмотра вещей в рюкзаке мужчины правоохранители обнаружили гранату РГД-5 и запал к ней.

Напомним, в апреле в полицию Фастова Киевской области обратился врач местной больницы и сообщил, что в палате под подушкой больного обнаружили гранату. На место происшествия сразу прибыли правоохранители. Гранату РГД-5 с запалом полицейские изъяли у 44-летнего пациента терапевтического отделения, уточнили в пресс-службе полиции Киевской области.