Под Киевом мужчина погиб во время пожара в хозпостройке

Сегодня, 16:37

Возгорание возникло 17 мая на рассвете

 

Тело мужчины нашли в доме. Фото: kyivobl.dsns.gov.ua
Тело мужчины нашли в доме. Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

В Вышгородском районе Киевской области во время пожара погиб мужчина.

Как сообщили в ГС ЧС в Киевской области, 17 мая в 4:55 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по адресу: Хутор Петровский, ул. Вишневая.

На вызов выехали спасатели из пгт Дымер и с. Сухолучье. Оказалось, что горит деревянная хозяйственная постройка, гараж и грузовой автомобиль.

При проведении разведки в доме бойцы ГСЧС обнаружили тело погибшего мужчины.

Пожар был локализован в 07:20 и полностью ликвидирован в 10:05.

К тушению пожара привлекались две единицы спецтехники и семь человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

Напомним, 10 мая в 23:10 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о том, что на частном дворе в селе Кучаков (Кирово) на улице Горизонтной горит железный вагончик площадью 30 кв. метров. По данному адресу сразу выехали спасатели из Борисполя и местная пожарная охрана села. При проведении разведки спасатели обнаружили тело мужчины 1955 г.р. без признаков жизни. Погибшим оказался наемный работник на данном хозяйстве.

Ранее мы сообщали, что в январе под Киевом мужчина погиб во время пожара в хозпостройке. Тело пожарные нашли у входа в здание.
пожар, спасатели, тело, погиб, мужчина, ГСЧС, тело погибшего, ГС ЧС
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Пожар потушили в в 19:55. Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Под Киевом мужчина погиб в пожаре в хозяйственном здании

5 Декабря 2017, 15:25

Возгорание началось вечером в воскресенье  

Происшествия

Пожар тушили семь человек. Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

В Киевской области мужчина сгорел в железном вагончике

11 Мая, 13:11

Погибшим оказался наемный работник 1955 г.р.  
Загрузка...

Происшествия

Мужчина погиб. Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Под Киевом мужчина погиб во время пожара в хозпостройке

7 Января, 14:49

Тело пожарные нашли у входа в здание  

Происшествия

В пожаре погиб мужчина. Фото: kyivobl.dsns.gov.ua/ua

Под Киевом в огне погиб водитель автомобиля

13 Декабря 2017, 14:41

Тело 30-летнего мужчины обнаружили пожарные  

Происшествия

Под Киевом произошел пожар в жилом доме, есть погибшие

10 Января, 15:25

Одного мужчину удалось спасти  

Происшествия

Мужчину спасти не удалось. Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Под Киевом в жилом доме сгорел мужчина

12 Января, 15:19

Пожар начался рано утром 12 января
Загрузка...