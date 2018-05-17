В Вышгородском районе Киевской области во время пожара погиб мужчина.

Как сообщили в ГС ЧС в Киевской области, 17 мая в 4:55 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по адресу: Хутор Петровский, ул. Вишневая.

На вызов выехали спасатели из пгт Дымер и с. Сухолучье. Оказалось, что горит деревянная хозяйственная постройка, гараж и грузовой автомобиль.

При проведении разведки в доме бойцы ГСЧС обнаружили тело погибшего мужчины.

Пожар был локализован в 07:20 и полностью ликвидирован в 10:05.

К тушению пожара привлекались две единицы спецтехники и семь человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

Напомним, 10 мая в 23:10 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о том, что на частном дворе в селе Кучаков (Кирово) на улице Горизонтной горит железный вагончик площадью 30 кв. метров. По данному адресу сразу выехали спасатели из Борисполя и местная пожарная охрана села. При проведении разведки спасатели обнаружили тело мужчины 1955 г.р. без признаков жизни. Погибшим оказался наемный работник на данном хозяйстве.

Ранее мы сообщали, что в январе под Киевом мужчина погиб во время пожара в хозпостройке. Тело пожарные нашли у входа в здание.