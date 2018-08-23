Под Киевом мужчина убил ножом случайного прохожего
Судимому злоумышленнику не понравилось, что прохожий случайно задел плечом его девушку
Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего мужчины, который зарезал в Боярке случайного прохожего, сообщает ведомство.
Установлено, что ранее неоднократно судимый мужчина прогуливался вечером со своей девушкой и другом по одной из улиц Боярки. Мимо них проходила незнакомая им пара. Незнакомец случайно задел плечом девушку злоумышленника. Судимый мужчина возмутился, ударил "обидчика" ножом в грудь и убежал с друзьями с места происшествия. От полученного ранения пострадавший скончался.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что 25-летний парень умер от проникающего колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением сердца.
По ходатайству местной прокуратуры обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Ранее в Запорожской области сын убил отца ударом вилки.
А в одном из сел Сокальского района Львовской области от кулаков сына погиб 54-летний местный житель.
Ранее стали известны подробности загадочного убийства во Львовской области. Двух юношей в селе Баня в Стрыйском районе зарезал родной отец одного из парней.