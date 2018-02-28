Под Киевом мужчина умер от переохлаждения

Жителя одного из поселков подобрала карета "скорой", однако он скончался в ней

В ночь с 27 на 28 февраля в Ставищенском районе Киевской области от переохлаждения умер мужчина.

Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Александр Горган, сообщают Українські Новини.

"Этой ночью случилось трагическое событие. Зафиксирована смерть мужчины от переохлаждения", – сказал он.

По его словам, карета скорой помощи обнаружила на улице жителя одного из поселков, однако он умер в ней.

Горган отметил, что социальные службы области усилили контроль за людьми без определенного места жительства и находящимися на улице в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, погода в Киеве не радует: на прошлой неделе температура ощутимо снизилась, и в некоторые дни опускается до -16. В связи с этим в городе открыли дополнительные пункты обогрева. Сейчас их в городе – 44, из них 18 работают круглосуточно.

Теперь погреться можно в помещениях нескольких жеков, управляющих компаний, территориальных центрах соцпомощи и медучреждениях – в рабочее время указанных организаций. Основные "клиенты" – люди, живущие на улицах, иногда приходят и одинокие пенсионеры.

Ранее мы сообщали, что на зимний период, с 1 декабря 2017-го до 1 апреля 2018 года, в столице организовали социальное патрулирование и создали городской оперативный штаб помощи бездомным лицам и координации социального патрулирования в Киеве в зимний период.