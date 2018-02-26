Под Киевом мужчина зарезал родного брата сожительницы

Вчера, 18:05

Ссора возникла во время употребления алкоголя

 

Мужчина осужден к восьми годам лишения свободы
Мужчина осужден к восьми годам лишения свободы. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В Киевской области к восьми годам лишения свободы приговорен мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения ножом смертельно ранил родного брата своей сожительницы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, в ноябре прошлого года 49-летний мужчина со своей сожительницей и ее родным братом употребляли алкогольные напитки в одном из сел Мироновского района.

Затем между мужчинами возникла ссора, в ходе которой обвиняемый один раз ударил пострадавшего ножом в грудную клетку. От полученного телесного повреждения тот скончался на месте происшествия.

По результатам судебно-медицинской экспертизы 47-летний мужчина скончался от проникающего ножевого колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением сердца.

Мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины и осужден к восьми годам лишения свободы.

Ранее в Мироновском районе уже происходил похожий случай. В селе Грушев Мироновского района Киевской области мужчина нанес смертельное ножевое ранение собутыльнику.

Напомним, в Киеве мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство гражданки США. Как напомнили в пресс-службе прокуратуры столицы, в июне 2017 года 37-летний мужчина под вымышленным предлогом зашел к соседке. В коридоре он без каких-либо причин внезапно ударил 66-летнюю женщину в лицо. Затем, достав из сумки нож, начал наносить женщине хаотические удары. Дочь потерпевшей, 43-летняя гражданка США, которая в тот момент находилась в квартире, пыталась остановить злоумышленника. Она также получила ножевые ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.
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Источник:

"Сегодня"

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