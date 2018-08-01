Под Киевом мужчину унесло "в море" на надувном матрасе

Сегодня, 10:49

Выбираться на сушу помогали спасатели

Фото: ГСЧС Киевской области
Фото: ГСЧС Киевской области

31 июля на Киевском водохранилище в Вышгородском районе произошло необычное ЧП. Как сообщают в ГСЧС Киевской области, в 15:24 в оперативно-диспетчерскую поступило сообщение от отдыхающих с просьбой помочь мужчине.

"На месте спасатели установили, что на Киевском море возле села Лебедевка мужчина ушел плавать на матрасе, и его унесло далеко от берега. Он стал звать на помощь. С помощью спасательной лодки "Шторм 450" мужчину доставили мужчину к берегу", – сообщают в ГСЧС Киевской области.

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Фото: ГСЧС Киевской области

Спасатели напоминают, что иногда отдых на воде заканчивается трагедией. Так, 29 июля в селе Хотяновка Вышгородского района утонул мужчина 1959 года рождения, он отдыхал на Десне. В этот же день спасали 24-летнего парня, который нырнул с моста в Днепр в районе Киевской ГЭС.

Напомним, по данным ГСЧС Киева, с начала лета на водных объектах столицы погибло уже 23 человека. А с начала 2018 года – 41 человек, среди них есть и ребенок (за аналогичный период 2017 погибло 20 человек, из которых 1 ребенок).

Как сообщала "Сегодня", 29 июня на реке Рось в Богуславском районе утонули двое семилетних мальчиков

Тем временем, в полиции Киевской области сообщили детали смертельного происшествия, которое произошло 9 июля в селе Лосятин Васильковского района. Напомним, там, на озере утонул ребенок.

Спасатели советуют киевлянам и гостям столицы не терять бдительность и не пренебрегать собственной безопасностью во время отдыха на воде, ведь последствия могут быть трагическими.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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