Под Киевом мужчины вырастили в ангаре полтысячи кустов конопли

В Киевской области будут судить злоумышленников, которые вырастили в ангаре плантацию конопли.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, в суд направлен обвинительный акт в отношении двух злоумышленников, которые незаконно хранили и выращивали наркотическое вещество – каннабис.

Как сообщалось, по результатам обысков, проведенных в феврале по месту жительства фигурантов, правоохранители обнаружили скрытый ангар, в котором росло около полутысячи кустов конопли.

Изъяли также расфасованный "товар" и специальное оборудование, которым регулируется свет, влажность и температура воздуха в помещении.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Обоим организаторам нарколаборатории сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 309 и ч. 2 ст. 310 УК Украины (Незаконное хранение наркотических средств и незаконное выращивание кустов конопли в количестве 50 и более, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Обвинительный акт в отношении указанных лиц направлен для рассмотрения в Броварской горрайонный суд Киевской области по месту совершения преступления.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киевской области была ликвидирована очередная лаборатория по изготовлению амфетамина. Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, ее организовала у себя дома 29-летняя ранее судимая жительница с. Стоянка Киево-Святошинского района. Она самостоятельно производила психотропное вещество и продавала наркозависимым приятелям. Цена была фиксированной и составляла 300 гривен за 1 грамм.

Также мы сообщали, что в Киеве сотрудники отдела криминальной полиции Шевченковского управления полиции задержали 30-летнего уроженца РФ, который обустроил нарколабораторию в квартире на улице Ахматовой и сбывал запрещенные вещества.