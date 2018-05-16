Под Киевом мужчины вырастили в ангаре полтысячи кустов конопли

Сегодня, 11:57

Правоохранители изъяли расфасованный "товар" и специальное оборудование

 

Кусты росли в ангаре. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Кусты росли в ангаре. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киевской области будут судить злоумышленников, которые вырастили в ангаре плантацию конопли.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, в суд направлен обвинительный акт в отношении двух злоумышленников, которые незаконно хранили и выращивали наркотическое вещество – каннабис.

Как сообщалось, по результатам обысков, проведенных в феврале по месту жительства фигурантов, правоохранители обнаружили скрытый ангар, в котором росло около полутысячи кустов конопли.

Изъяли также расфасованный "товар" и специальное оборудование, которым регулируется свет, влажность и температура воздуха в помещении.

32533130_2013073045370714_4372838995856457728_n

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Обоим организаторам нарколаборатории сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 309 и ч. 2 ст. 310 УК Украины (Незаконное хранение наркотических средств и незаконное выращивание кустов конопли в количестве 50 и более, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Обвинительный акт в отношении указанных лиц направлен для рассмотрения в Броварской горрайонный суд Киевской области по месту совершения преступления.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киевской области была ликвидирована очередная лаборатория по изготовлению амфетамина. Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, ее организовала у себя дома 29-летняя ранее судимая жительница с. Стоянка Киево-Святошинского района. Она самостоятельно производила психотропное вещество и продавала наркозависимым приятелям. Цена была фиксированной и составляла 300 гривен за 1 грамм.

Также мы сообщали, что в Киеве сотрудники отдела криминальной полиции Шевченковского управления полиции задержали 30-летнего уроженца РФ, который обустроил нарколабораторию в квартире на улице Ахматовой и сбывал запрещенные вещества. 
наркотики, хранение, конопля, кусты, каннабис, ангар, выращивание
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Водитель вез с собой наркотики. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киевской области у водителя нашли наркотики в салоне авто

11 Мая, 17:34

Водитель, ранее судимый, был лишен права управления сроком на два года  

Происшествия

У мужчины нашли коноплю и амфетамин. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве задержали мужчину с коноплей и амфетамином

1 Мая, 14:02

34-летнему местному жителю грозит до трех лет тюрьмы  
Загрузка...

Происшествия

В Киеве мужчина засыпал двор наркотиками

3 Апреля, 14:49

Мужчина начал нервничать, когда увидел спецназовцев возле своего дома  

Происшествия

Полиция изъяла у 31-летнего жителя Киевской области три полиэтиленовых пакета. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В киевском метро задержали мужчину с огромными пакетами конопли

27 Марта, 12:37

Наркотическое вещество направили на проведение экспертизы  

Происшествия

В Киеве мужчина выращивал плантацию конопли в подвале

7 Марта, 16:56

43-летнему безработному киевлянину грозит до пяти лет тюрьмы  

Происшествия

Под Киевом полиция нашла "элитные" заросли конопли

4 Марта, 21:01

Один из подозреваемых был задержан в Комаровке, второй — в своей квартире в столице
Загрузка...