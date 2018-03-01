Под Киевом на крупной взятке задержали "земельных махинаторов"

В Киевской области военная прокуратура задержала "земельных махинаторов" на взятке более миллиона гривен в чемодане. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

"Задержанные председатель Полесской районной государственной администрации Киевской области и его заместитель, а также государственный кадастровый регистратор Госгеокадастра в Иванковском районе требовали и получили от председателя правления одной из местных общественных организаций взятку в размере 1,3 млн. грн. за содействие в передаче в аренду земельных участков площадью около 300 га, расположенных в пределах Полесского района Киевской области. Интересно, что указанные земельные участки (паи), принадлежат либо собственникам, которые официально умерли и/или не имеют наследников, либо лицам, местонахождение которых пока не известно", – пишет Луценко.

По словам генпрокурора, за два месяца 2018 года ГПУ задержала с поличным 1682 коррупционеров.

Ранее в Киеве на системном взяточничестве поймали главного специалиста отдела контроля за благоустройством и охраны окружающей среды Дарницкой РГА.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры столицы, выяснилось, что служащий ежемесячно требовал от предпринимателя по 2 тыс. гривен за то, чтобы не демонтировать его МАФы.

Чиновника задержали с поличным при получении им второй части средств, а именно 6 тыс. гривен.

Напомним, ранее прокуратура уличила во взяточничестве директора государственного предприятия "Агроспецсервис". Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, в понедельник, 26 февраля, правоохранители поймали на получении 35 тыс. грн и 3 тыс. долларов США неправомерной выгоды директора ГП "Агроспецсервис".

Ранее мы сообщали, что в Киеве СБУ разоблачила на взятке старшего оперуполномоченного одного из районных управлений столичной полиции. Правоохранители установили, что старший лейтенант полиции требовал две тысячи долларов от жителя Киева за непривлечение к уголовной ответственности за кражу автомобиля.