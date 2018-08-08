Под Киевом на мотоцикле разбился мужчина, которого разыскивали за ДТП с пострадавшим

Неподалеку от столицы на развороте в пгт Дымерка столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль, сообщает dtp.kiev.ua.

Пилот погиб на месте, а корпус автомобиля сильно повреждён.

Как оказалось, погибший мотоциклист – Валентин Богуцкий. Он проходил как виновник тяжелого ДТП с пострадавшими на Вадима Гетьмана в Киеве и находился в розыске с июня.

На месте работали скорая помощь и патрульная полиция.

Ранее в Киеве на Центральной улице (Осокорки) произошло смертельное мотоДТП – мотоцикл Bajaja Pulsar вылетел с проезжей части. На мотоцикле ехали водитель и пассажир.

Ранее в аварии погиб мотоциклист, ехавший по проспекту Победы в Святошинском районе Киева. Инцидент произошел на выезде из столицы, напротив АС "Дачная". По неизвестным причинам байкер не справился с управлением, резко затормозил, положив мотоцикл на бок, а сам врезался в отбойник.

Напомним, 1 ноября 2017 года в Киеве мотоциклист не справился с управлением и попал под колеса самосвала. Трагедия произошла на Большой Окружной. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.