Под Киевом на мотоцикле разбился мужчина, которого разыскивали за ДТП с пострадавшим

Сегодня, 16:58

Мотоциклист погиб на месте

Под Киевом на мотоцикле разбился мужчина, которого разыскивали за ДТП с пострадавшим

Неподалеку от столицы на развороте в пгт Дымерка столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль, сообщает dtp.kiev.ua.

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Пилот погиб на месте, а корпус автомобиля сильно повреждён.

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Как оказалось, погибший мотоциклист – Валентин Богуцкий. Он проходил как виновник тяжелого ДТП с пострадавшими на Вадима Гетьмана в Киеве и находился в розыске с июня.

На месте работали скорая помощь и патрульная полиция.

Ранее в Киеве на Центральной улице (Осокорки) произошло смертельное мотоДТП – мотоцикл Bajaja Pulsar вылетел с проезжей части. На мотоцикле ехали водитель и пассажир.

Ранее в аварии погиб мотоциклист, ехавший по проспекту Победы в Святошинском районе Киева. Инцидент произошел на выезде из столицы, напротив АС "Дачная". По неизвестным причинам байкер не справился с управлением, резко затормозил, положив мотоцикл на бок, а сам врезался в отбойник.

Напомним, 1 ноября 2017 года в Киеве мотоциклист не справился с управлением и попал под колеса самосвала. Трагедия произошла на Большой Окружной. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. 
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