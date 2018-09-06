Под Киевом масштабный пожар возле "Эпицентра"

Дым виден за несколько километров, люди переживают, что может пострадать гипермаркет

Территорию возле гипермаркета "Эпицентр", на Окружной дороге, 1б, сегодня днем окутал дым, который был виден за несколько километров от места происшествия.

В соцсетях пользователи выдвигали несколько версий, среди которых – возможный пожар в таборе ромов, который расположен неподалеку от гипермаркета. И что огонь перекинется на него.

Однако позже спикер ГСЧС Киевской области Виктория Рубан сообщила сайту "Сегодня", что пожар начался на складе, который находится за "Эпицентром".

"Это пустое здание складов. Никакой угрозы нет и опасности нет. На месте происшествия уже работают спасатели", – сообщила Виктория Рубан.

Напомним, ранее горел склад Киевского судоремонтного завода на ул. Набережно-Луговой, 8. Спасателей на место происшествия вызвали в 11:27. По прибытии к месту происшествия спасателями было установлено, что пожар произошел в отдельно стоящем ангаре. В 11:49 пожар на площади 50 кв. м был локализован, и уже в 12:06 полностью потушен.

Также мы сообщали, что 3 и 4 сентября у спасателей Киевской области выдались неспокойными: в столичном регионе их вызывали на тушение 13 возгораний травяного настила. Также произошло семь "мусорных" пожаров